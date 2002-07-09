Матч завершен
Алания
Владикавказ
5:2
Матч завершен
Москва
Москва
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
8 июля 2002, 23:00 МСК
8.07.2002, 23:00 МСК
понедельник
Составы