Матч завершен
Алания
Владикавказ
1:1
Матч завершен
Москва
Москва
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
29 июня 2001, 23:00 МСК
29.06.2001, 23:00 МСК
пятница
Составы