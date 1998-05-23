Матч завершен
Алания
Владикавказ
1:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
22 мая 1998, 23:00 МСК
22.05.1998, 23:00 МСК
пятница
Составы