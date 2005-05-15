Матч завершен
Алания
Владикавказ
4:3
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
14 мая 2005, 23:00 МСК
14.05.2005, 23:00 МСК
суббота
Составы