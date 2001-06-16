Матч завершен
Алания
Владикавказ
3:1
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
15 июня 2001, 23:00 МСК
15.06.2001, 23:00 МСК
пятница
Составы