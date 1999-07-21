Матч завершен
Алания
Владикавказ
3:0
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
20 июля 1999, 23:00 МСК
20.07.1999, 23:00 МСК
вторник
Составы