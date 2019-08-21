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РПЛ
Алания VS Ротор
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Алания - Ротор: 11 июня 1993 смотреть онлайн
Матч завершен
Алания
Владикавказ
2:0
Алания - Ротор: 11 июня 1993 смотреть онлайн
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 23 тур
РПЛ,
23 тур
Россия
11 июня 1993, 23:00 МСК
11.06.1993, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Алания
мин
77
Хабалов
Алан Хабалов
1
Солдатенко
Ростислав Солдатенко
97
Магомедов
Бутта Магомедов
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
8
Хугаев
Алан Хугаев
15
Кочиев
Хетаг Кочиев
18
Кобесов
Давид Кобесов
11
Хубулов
Владимир Хубулов
3
Шавлохов
Давид Шавлохов
88
Кобесов
Дмитрий Кобесов
14
Машуков
Ислам Машуков
Запасные
31
Натабашвили
Георгий Натабашвили
-
7
Зураев
Эльбрус Зураев
-
5
Багаев
Алан Багаев
-
19
Бутаев
Аллон Бутаев
-
70
Гурциев
Батраз Гурциев
-
17
Дзахов
Давид Дзахов
-
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
-
9
Суанов
Руслан Суанов
-
99
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
-
27
Гогниев
Руслан Гогниев
-
12
Sodiq Anthony Rasheed
Sodiq Anthony Rasheed
-
27
Ruslan Gogniev
Ruslan Gogniev
-
Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
70
Шомко
Дмитрий Шомко
4
Кожемякин
Олег Кожемякин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
13
Макаров
Сергей Макаров
14
Маевский
Иван Маевский
20
Жигулев
Илья Жигулев
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
72
Муллин
Камиль Муллин
23
Понсе
Андрес Понсе
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
34
Репин
Никита Репин
-
28
Байрыев
Азат Байрыев
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
25
Степанов
Данил Степанов
-
8
Алейник
Олег Алейник
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
7
Кипиани
Николай Кипиани
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
21.08.2019
21 авг. 2019
ср
16:00
Алания
2 : 1
Ротор
21.08.2019
21 авг. 2019
ср
16:00
Алания
2
Ротор
1
01.10.2004
01 окт. 2004
пт
23:00
Алания
1 : 1
Ротор
01.10.2004
01 окт. 2004
пт
23:00
Алания
1
Ротор
1
10.04.2004
10 апр. 2004
сб
23:00
Ротор
0 : 1
Алания
10.04.2004
10 апр. 2004
сб
23:00
Ротор
0
Алания
1
17.10.2003
17 окт. 2003
пт
23:00
Ротор
2 : 1
Алания
17.10.2003
17 окт. 2003
пт
23:00
Ротор
2
Алания
1
05.04.2003
05 апр. 2003
сб
23:00
Алания
1 : 0
Ротор
05.04.2003
05 апр. 2003
сб
23:00
Алания
1
Ротор
0
17.11.2002
17 нояб. 2002
вс
-:-
Алания
0 : 1
Ротор
17.11.2002
17 нояб. 2002
вс
-:-
Алания
0
Ротор
1
12.04.2002
12 апр. 2002
пт
23:00
Ротор
2 : 1
Алания
12.04.2002
12 апр. 2002
пт
23:00
Ротор
2
Алания
1
08.10.2001
08 окт. 2001
пн
23:00
Ротор
3 : 0
Алания
08.10.2001
08 окт. 2001
пн
23:00
Ротор
3
Алания
0
15.06.2001
15 июня 2001
пт
23:00
Алания
3 : 1
Ротор
15.06.2001
15 июня 2001
пт
23:00
Алания
3
Ротор
1
14.07.2000
14 июля 2000
пт
23:00
Алания
2 : 0
Ротор
14.07.2000
14 июля 2000
пт
23:00
Алания
2
Ротор
0
07.04.2000
07 апр. 2000
пт
23:00
Ротор
2 : 1
Алания
07.04.2000
07 апр. 2000
пт
23:00
Ротор
2
Алания
1
20.07.1999
20 июля 1999
вт
23:00
Алания
3 : 0
Ротор
20.07.1999
20 июля 1999
вт
23:00
Алания
3
Ротор
0
16.04.1999
16 апр. 1999
пт
23:00
Ротор
0 : 2
Алания
16.04.1999
16 апр. 1999
пт
23:00
Ротор
0
Алания
2
29.08.1998
29 авг. 1998
сб
23:00
Алания
3 : 1
Ротор
29.08.1998
29 авг. 1998
сб
23:00
Алания
3
Ротор
1
12.05.1998
12 мая 1998
вт
23:00
Ротор
1 : 1
Алания
12.05.1998
12 мая 1998
вт
23:00
Ротор
1
Алания
1
25.09.1997
25 сент. 1997
чт
23:00
Ротор
1 : 0
Алания
25.09.1997
25 сент. 1997
чт
23:00
Ротор
1
Алания
0
30.05.1997
30 мая 1997
пт
23:00
Алания
3 : 2
Ротор
30.05.1997
30 мая 1997
пт
23:00
Алания
3
Ротор
2
01.10.1996
01 окт. 1996
вт
23:00
Алания
3 : 2
Ротор
01.10.1996
01 окт. 1996
вт
23:00
Алания
3
Ротор
2
17.05.1996
17 мая 1996
пт
23:00
Ротор
3 : 0
Алания
17.05.1996
17 мая 1996
пт
23:00
Ротор
3
Алания
0
04.08.1995
04 авг. 1995
пт
23:00
Ротор
1 : 1
Алания
04.08.1995
04 авг. 1995
пт
23:00
Ротор
1
Алания
1
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«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
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