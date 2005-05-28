Матч завершен
Алания
Владикавказ
0:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
27 мая 2005, 23:00 МСК
27.05.2005, 23:00 МСК
пятница
Составы