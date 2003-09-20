Матч завершен
Алания
Владикавказ
1:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
19 сент. 2003, 23:00 МСК
19.09.2003, 23:00 МСК
пятница
Составы