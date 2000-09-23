Матч завершен
Алания
Владикавказ
2:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
22 сент. 2000, 23:00 МСК
22.09.2000, 23:00 МСК
пятница
Составы