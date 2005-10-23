Матч завершен
Алания
Владикавказ
0:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
22 окт. 2005, 23:00 МСК
22.10.2005, 23:00 МСК
суббота
Составы