Матч завершен
Алания
Владикавказ
0:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
20 окт. 2000, 23:00 МСК
20.10.2000, 23:00 МСК
пятница
Составы