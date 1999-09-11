Матч завершен
Алания
Владикавказ
0:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
10 сент. 1999, 23:00 МСК
10.09.1999, 23:00 МСК
пятница
Составы