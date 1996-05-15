Матч завершен
Алания
Владикавказ
1:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
14 мая 1996, 23:00 МСК
14.05.1996, 23:00 МСК
вторник
Составы