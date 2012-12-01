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РПЛ
Алания VS Локомотив
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Алания - Локомотив: 19 июля 1994 смотреть онлайн
Матч завершен
Алания
Владикавказ
1:1
Алания - Локомотив: 19 июля 1994 смотреть онлайн
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
19 июля 1994, 23:00 МСК
19.07.1994, 23:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Алания
мин
77
Хабалов
Алан Хабалов
1
Солдатенко
Ростислав Солдатенко
97
Магомедов
Бутта Магомедов
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
8
Хугаев
Алан Хугаев
15
Кочиев
Хетаг Кочиев
18
Кобесов
Давид Кобесов
11
Хубулов
Владимир Хубулов
3
Шавлохов
Давид Шавлохов
88
Кобесов
Дмитрий Кобесов
14
Машуков
Ислам Машуков
Запасные
31
Натабашвили
Георгий Натабашвили
-
7
Зураев
Эльбрус Зураев
-
5
Багаев
Алан Багаев
-
19
Бутаев
Аллон Бутаев
-
70
Гурциев
Батраз Гурциев
-
17
Дзахов
Давид Дзахов
-
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
-
9
Суанов
Руслан Суанов
-
99
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
-
27
Гогниев
Руслан Гогниев
-
12
Sodiq Anthony Rasheed
Sodiq Anthony Rasheed
-
27
Ruslan Gogniev
Ruslan Gogniev
-
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
76
Мухин
Максим Мухин
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
25
Камано
Франсуа Камано
88
Лисакович
Виталий Лисакович
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
60
Савин
Андрей Савин
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
37
Магкеев
Станислав Магкеев
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
45
Сильянов
Александр Сильянов
-
6
Баринов
Дмитрий Баринов
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
9
Смолов
Федор Смолов
-
19
Эдер
Эдер
-
92
Агеев
Михаил Агеев
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
15:00
Алания
0 : 1
Локомотив
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
15:00
Алания
0
Локомотив
1
11.08.2012
11 авг. 2012
сб
16:00
Локомотив
2 : 2
Алания
11.08.2012
11 авг. 2012
сб
16:00
Локомотив
2
Алания
2
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
16:30
Алания
0 : 0
Локомотив
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
16:30
Алания
0
Локомотив
0
18.07.2010
18 июля 2010
вс
19:30
Локомотив
3 : 0
Алания
18.07.2010
18 июля 2010
вс
19:30
Локомотив
3
Алания
0
22.10.2005
22 окт. 2005
сб
23:00
Алания
0 : 0
Локомотив
22.10.2005
22 окт. 2005
сб
23:00
Алания
0
Локомотив
0
17.06.2005
17 июня 2005
пт
23:00
Локомотив
3 : 0
Алания
17.06.2005
17 июня 2005
пт
23:00
Локомотив
3
Алания
0
11.09.2004
11 сент. 2004
сб
23:00
Локомотив
3 : 0
Алания
11.09.2004
11 сент. 2004
сб
23:00
Локомотив
3
Алания
0
14.05.2004
14 мая 2004
пт
23:00
Алания
1 : 2
Локомотив
14.05.2004
14 мая 2004
пт
23:00
Алания
1
Локомотив
2
24.09.2003
24 сент. 2003
ср
23:00
Локомотив
2 : 0
Алания
24.09.2003
24 сент. 2003
ср
23:00
Локомотив
2
Алания
0
18.04.2003
18 апр. 2003
пт
23:00
Алания
3 : 2
Локомотив
18.04.2003
18 апр. 2003
пт
23:00
Алания
3
Локомотив
2
06.11.2002
06 нояб. 2002
ср
-:-
Алания
1 : 1
Локомотив
06.11.2002
06 нояб. 2002
ср
-:-
Алания
1
Локомотив
1
08.03.2002
08 марта 2002
пт
-:-
Локомотив
1 : 0
Алания
08.03.2002
08 марта 2002
пт
-:-
Локомотив
1
Алания
0
17.08.2001
17 авг. 2001
пт
23:00
Алания
1 : 1
Локомотив
17.08.2001
17 авг. 2001
пт
23:00
Алания
1
Локомотив
1
04.05.2001
04 мая 2001
пт
23:00
Локомотив
3 : 1
Алания
04.05.2001
04 мая 2001
пт
23:00
Локомотив
3
Алания
1
20.10.2000
20 окт. 2000
пт
23:00
Алания
0 : 0
Локомотив
20.10.2000
20 окт. 2000
пт
23:00
Алания
0
Локомотив
0
22.06.2000
22 июня 2000
чт
23:00
Локомотив
1 : 0
Алания
22.06.2000
22 июня 2000
чт
23:00
Локомотив
1
Алания
0
10.09.1999
10 сент. 1999
пт
23:00
Алания
0 : 2
Локомотив
10.09.1999
10 сент. 1999
пт
23:00
Алания
0
Локомотив
2
28.05.1999
28 мая 1999
пт
23:00
Локомотив
4 : 1
Алания
28.05.1999
28 мая 1999
пт
23:00
Локомотив
4
Алания
1
03.10.1998
03 окт. 1998
сб
23:00
Алания
1 : 2
Локомотив
03.10.1998
03 окт. 1998
сб
23:00
Алания
1
Локомотив
2
16.06.1998
16 июня 1998
вт
23:00
Локомотив
0 : 0
Алания
16.06.1998
16 июня 1998
вт
23:00
Локомотив
0
Алания
0
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