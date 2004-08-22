Матч завершен
Алания
Владикавказ
2:0
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
21 авг. 2004, 23:00 МСК
21.08.2004, 23:00 МСК
суббота
Составы