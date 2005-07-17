Матч завершен
Алания
Владикавказ
2:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
16 июля 2005, 23:00 МСК
16.07.2005, 23:00 МСК
суббота
Составы