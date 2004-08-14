Матч завершен
Алания
Владикавказ
1:4
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
13 авг. 2004, 23:00 МСК
13.08.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы