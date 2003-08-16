Матч завершен
Алания
Владикавказ
1:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
15 авг. 2003, 23:00 МСК
15.08.2003, 23:00 МСК
пятница
Составы