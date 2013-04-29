Матч завершен
Алания
Владикавказ
2:3
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Жоаозиньо 38
Вандерсон 53
Вандерсон 90
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
29 апр. 2013, 17:30 МСК
29.04.2013, 17:30 МСК
понедельник
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
0
Фильцов
Александр Фильцов
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Марков
Николай Марков
90
0
Тубич
Неманья Тубич
76
0
Смольников
Игорь Смольников
90
0
Жоаозиньо
Жоаозиньо
38'
38'
90
0
Петров
Сергей Петров
90
0
Перейра
Маурисио Перейра
46
0
Абреу
Марсио Абреу
90
0
Исаэль
Исаэль
68
0
Вандерсон
Вандерсон
53'
90'
53', 90'
90
Запасные
0
Городов
Евгений Городов
0
Тейку
Тейку
0
Анджелкович
Душан Анджелкович
0
Игнатьев
Владислав Игнатьев
0
Коман
Владимир Коман
0
Конате
Мусса Конате