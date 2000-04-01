Матч завершен
Алания
Владикавказ
1:1
Матч завершен
Факел
Воронеж
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
31 марта 2000, 23:00 МСК
31.03.2000, 23:00 МСК
пятница
Составы