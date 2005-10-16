Матч завершен
Алания
Владикавказ
2:4
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
15 окт. 2005, 23:00 МСК
15.10.2005, 23:00 МСК
суббота
Составы