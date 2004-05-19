Матч завершен
Алания
Владикавказ
4:2
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
18 мая 2004, 23:00 МСК
18.05.2004, 23:00 МСК
вторник
Составы