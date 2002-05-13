Матч завершен
Алания
Владикавказ
1:2
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
12 мая 2002, 23:00 МСК
12.05.2002, 23:00 МСК
воскресенье
Составы