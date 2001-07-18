Матч завершен
Алания
Владикавказ
3:3
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
17 июля 2001, 23:00 МСК
17.07.2001, 23:00 МСК
вторник
Составы