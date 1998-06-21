Матч завершен
Алания
Владикавказ
2:2
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
20 июня 1998, 23:00 МСК
20.06.1998, 23:00 МСК
суббота
Составы