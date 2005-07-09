Матч завершен
Алания
Владикавказ
1:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
8 июля 2005, 23:00 МСК
8.07.2005, 23:00 МСК
пятница
Составы