Матч завершен
Алания
Владикавказ
0:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
17 мая 2003, 23:00 МСК
17.05.2003, 23:00 МСК
суббота
Составы