Матч завершен
Алания
Владикавказ
0:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
10 апр. 1999, 23:00 МСК
10.04.1999, 23:00 МСК
суббота
Составы