Матч завершен
Алания
Владикавказ
1:3
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 34 тур

РПЛ,

34 тур

Россия
9 нояб. 1997, -:- МСК
9.11.1997, -:- МСК
воскресенье
Составы