Матч завершен
Алания
Владикавказ
2:1
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
18 сент. 1996, 23:00 МСК
18.09.1996, 23:00 МСК
среда
Составы