Матч завершен
Алания
Владикавказ
2:3
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
14 апр. 2000, 23:00 МСК
14.04.2000, 23:00 МСК
пятница
Составы