Матч завершен
Алания
Владикавказ
5:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
4 авг. 2012, 16:30 МСК
4.08.2012, 16:30 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
0
Амельченко
Антон Амельченко
90
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
0
Феррейра
Антонио Феррейра
90
0
Коморовски
Марцин Коморовски
90
0
Уциев
Ризван Уциев
90
0
Павленко
Александр Павленко
46
0
Адилсон
Адилсон
72
0
Благо
Благо
90
0
Иванов
Олег Иванов
90
0
Лежар
Жонатан Лежар
7
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Запасные
0
Джанаев
Сослан Джанаев
0
Йиранек
Мартин Йиранек
0
Польчак
Петр Польчак
0
Рыбус
Мацей Рыбус
0
Мурихин
Станислав Мурихин
0
Садаев
Заур Садаев
0
Митришев
Магомед Митришев