Матч завершен
Алания
Владикавказ
2:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Эдиев 45
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
20 нояб. 2010, 14:00 МСК
20.11.2010, 14:00 МСК
суббота
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
0
Эдиев
Исмаил Эдиев
45'
45'
45
0
Феррейра
Антонио Феррейра
90
0
Уциев
Ризван Уциев
90
0
Гвазава
Леван Гвазава
75
0
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
90
0
Маурисио
Маурисио
90
0
Кацаев
Адлан Кацаев
90
0
Арсэ
Хуан Карлос Арсэ
90
0
Садаев
Заур Садаев
65
Запасные
0
Джанаев
Сослан Джанаев
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
0
Хаймович
Зевик Хаймович
0
Зенге
Херв Ксавьер Зенге
0
Бракамонте
Эктор Бракамонте
0
Тиуи
Тиуи
0
Асильдаров
Шамиль Асильдаров