Матч завершен
Алания
Владикавказ
1:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
24 июня 2005, 23:00 МСК
24.06.2005, 23:00 МСК
пятница
Составы