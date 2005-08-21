Матч завершен
Алания
Владикавказ
1:1
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
20 авг. 2005, 23:00 МСК
20.08.2005, 23:00 МСК
суббота
Составы