Матч завершен
Алания
Владикавказ
3:0
Матч завершен
Лада-Тольятти
Тольятти
РПЛ, 32 тур

РПЛ,

32 тур

Россия
19 окт. 1996, 23:00 МСК
19.10.1996, 23:00 МСК
суббота
Составы