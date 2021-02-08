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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Аль-Ахли
Каир
0:2
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 17
Левандовски 86
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
Клубный чемпионат мира,
1/2 финала
8 февр. 2021, 21:00 МСК
8.02.2021, 21:00 МСК
понедельник
События
Составы
Аль-Ахли
мин
1
Эль-Шенави
Ахмед Эль-Шенави
89
27
Мохамед
Тахер Мохамед
83
19
Афша
Афша
69
14
Эль-Шахат
Хуссейн Эль-Шахат
69
8
Фатхи
Хамди Фатхи
89
17
Сулейя
Амр Сулейя
89
12
Ашраф
Айман Ашраф
89
13
Банун
Бадр Банун
89
1
Хани
Мохамед Хани
89
21
Маалул
Али Маалул
28
7
Кахраба
Кахраба
69
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
89
17
Боатенг
Джером Боатенг
77
27
Алаба
Давид Алаба
89
5
Павар
Бенжамен Павар
89
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
89
25
Мюллер
Томас Мюллер
62
32
Киммих
Йозуа Киммих
89
22
Рока
Марк Рока
69
9
Левандовски
Роберт Левандовски
17'
86'
17', 86'
89
22
Гнабри
Серж Гнабри
62
29
Коман
Кингсли Коман
77
Запасные
39
Хофманн
Рон-Торбен Хофманн
23
Шнеллер
Лукас Шнеллер
4
Зюле
Никлас Зюле
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
24
Толиссо
Корентен Толиссо
20
Сарр
Буна Сарр
39
Мусиала
Джамал Мусиала
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
11
Коста
Дуглас Коста
10
Сане
Лерой Сане