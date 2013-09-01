Матч завершен
Якутия
Якутск
0:3
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
1 сент. 2013, 9:00 МСК
1.09.2013, 9:00 МСК
воскресенье
Составы