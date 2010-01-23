Матч завершен
Аккрингтон Стэнли
Аккрингтон
1:3
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Кубок Англии, 1/16 финала

Кубок Англии,

1/16 финала

Англия
23 янв. 2010, 18:00 МСК
23.01.2010, 18:00 МСК
суббота
Составы