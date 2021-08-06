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Футбол
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Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Лоренцо Инсинье
Антуан Гризманн
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Неймар Да Силва
Серхио Рамос
Марио Фернандес
Артем Дзюба
Кристиан Эриксен
Андрей Лунев
Россия
Англия
Дания
Италия
Нидерланды
Украина
Испания
Бельгия
Португалия
Франция
Венгрия
Спартак
Арсенал
Барселона
Зенит
Бавария
Ювентус
Манчестер Сити
Ливерпуль
Краснодар
Челси
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Евро-2020
Станислав Черчесов
Россия
Англия
Криштиану Роналду
Дания
Италия
РПЛ
Лоренцо Инсинье
Антуан Гризманн
Лига чемпионов
Игорь Акинфеев
MMA
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
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Кубок Германии
Айнтрахт VS Ганновер-96
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Айнтрахт - Ганновер-96: 06 августа 2021 смотреть онлайн
Айнтрахт
Нордерштедт
-:-
Айнтрахт - Ганновер-96: 06 августа 2021 смотреть онлайн
Ганновер-96
Ганновер
Кубок Германии, 1/32 финала
Кубок Германии,
1/32 финала
Германия
6 авг. 2021, -:- МСК
6.08.2021, -:- МСК
пятница
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Запасные
6
Samir Ujkani
Samir Ujkani
-
Ганновер-96
мин
5
Фалет
Симон Фалет
6
Бийол
Яка Бийол
21
Sei Muroya
Sei Muroya
28
Marcel Franke
Marcel Franke
17
Marvin Ducksch
Marvin Ducksch
22
Michael Ratajczak
Michael Ratajczak
19
Valmir Sulejmani
Valmir Sulejmani
9
Hendrik Weydandt
Hendrik Weydandt
13
Dominik Kaiser
Dominik Kaiser
15
Timo Hübers
Timo Hübers
10
Genki Haraguchi
Genki Haraguchi
Запасные
35
Муслия
Флоран Муслия
-
27
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
-
7
Patrick Twumasi
Patrick Twumasi
-
20
Phillipp Ochs
Phillipp Ochs
-
1
Martin Hansen
Martin Hansen
-
2
Josip Elez
Josip Elez
-
23
Barış Başdaş
Barış Başdaş
-
38
Mick Gudra
Mick Gudra
-
40
Orrin McKinze Gaines II.
Orrin McKinze Gaines II.
-
Главный тренер
Томас Долль
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