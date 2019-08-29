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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Митрович 27
Костич 60
Да Коста 66
3:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Страсбур
Страсбур
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
29 авг. 2019, 21:30 МСК
29.08.2019, 21:30 МСК
четверг
Составы
Айнтрахт
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
24
Да Коста
Данни Да Коста
66'
66'
90
18
Туре
Алмами Туре
90
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
17
Роде
Себастьян Роде
90
28
Кор
Доминик Кор
90
10
Костич
Филип Костич
60'
60'
90
15
Камада
Даичи Камада
90
4
Ребич
Анте Ребич
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
90
Запасные
29
Видвальд
Феликс Видвальд
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
25
Дурм
Эрик Дурм
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
5
Фернандес
Желсон Фернандес
11
Гачинович
Мият Гачинович
7
Йовелич
Деян Йовелич
Страсбур
мин
1
Селс
Матс Селс
90
5
Коне
Ламин Коне
90
23
Кароль
Лионель Кароль
90
27
Лала
Кенни Лала
90
13
Митрович
Стефан Митрович
27'
27'
90
24
Джику
Александер Джику
90
8
Мартен
Жонас Мартен
90
26
Томассон
Адриен Томассон
90
11
Ленар
Димитри Ленар
90
20
Зохи
Кевин Зохи
90
25
Ажорж
Людовик Ажорж
90
Запасные
30
Камара
Бингуру Камара
3
Н'Дур
Абдалла Н'Дур
2
Симакан
Мохамед Симакан
10
Корнье
Бенжамин Корнье
12
Мотиба
Лебо Мотиба
29
Да Кошта
Нуну Да Кошта