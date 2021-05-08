Айнтрахт - Майнц: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Айнтрахт
Франкфурт
-:-

Айнтрахт - Майнц: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Майнц
Майнц
Бундеслига, 32 тур

Бундеслига,

32 тур

Германия
8 мая 2021, -:- МСК
8.05.2021, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

Айнтрахт
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
10
Костич
Филип Костич
20
Хасебе
Макото Хасебе
3
Илсанкер
Штефан Илсанкер
17
Роде
Себастьян Роде
8
Соу
Джибриль Соу
27
Баркок
Аймен Баркок
15
Камада
Даичи Камада
9
Йович
Лука Йович
33
Силва
Андре Силва
Запасные
23
Шуберт
Маркус Шуберт
-
40
Берднер
Элиас Берднер
-
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
-
30
Виллемс
Йетро Виллемс
-
11
Цубер
Стивен Цубер
-
7
Ajdin Hrustic
Ajdin Hrustic
-
21
Ахе
Рагнар Ахе
-
Майнц
мин
27
Центнер
Робин Центнер
16
Белл
Штефан Белл
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
19
Ниахате
Мусса Ниахате
22
Да Коста
Данни Да Коста
23
Мвене
Филипп Мвене
31
Кор
Доминик Кор
35
Баррейро
Леандро Баррейро
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
29
Буркардт
Жонатан Буркардт
9
Глатцель
Роберт Глатцель
Запасные
37
Дамен
Финн Дамен
-
42
Хак
Александер Хак
-
18
Бросински
Даниель Бросински
-
6
Латца
Данни Латца
-
17
Штегер
Кевин Штегер
-
7
Квайсон
Робин Квайсон
-
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
-
28
Салаи
Адам Салаи
-
21
Онисиво
Карим Онисиво
-

Прошлые матчи

09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:30
Майнц
0 : 2
Айнтрахт
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:30
Майнц
0
Айнтрахт
2
06.06.2020 06 июня 2020 сб 16:30
Айнтрахт
0 : 2
Майнц
06.06.2020 06 июня 2020 сб 16:30
Айнтрахт
0
Майнц
2
02.12.2019 02 дек. 2019 пн 22:30
Майнц
2 : 1
Айнтрахт
02.12.2019 02 дек. 2019 пн 22:30
Майнц
2
Айнтрахт
1
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:00
Айнтрахт
0 : 2
Майнц
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:00
Айнтрахт
0
Майнц
2
19.12.2018 19 дек. 2018 ср 22:30
Майнц
2 : 2
Айнтрахт
19.12.2018 19 дек. 2018 ср 22:30
Майнц
2
Айнтрахт
2
17.03.2018 17 марта 2018 сб 17:30
Айнтрахт
3 : 0
Майнц
17.03.2018 17 марта 2018 сб 17:30
Айнтрахт
3
Майнц
0
07.02.2018 07 февр. 2018 ср 20:30
Айнтрахт
3 : 0
Майнц
07.02.2018 07 февр. 2018 ср 20:30
Айнтрахт
3
Майнц
0
27.10.2017 27 окт. 2017 пт 21:30
Майнц
1 : 1
Айнтрахт
27.10.2017 27 окт. 2017 пт 21:30
Майнц
1
Айнтрахт
1
13.05.2017 13 мая 2017 сб 16:30
Майнц
4 : 2
Айнтрахт
13.05.2017 13 мая 2017 сб 16:30
Майнц
4
Айнтрахт
2
20.12.2016 20 дек. 2016 вт 22:00
Айнтрахт
3 : 0
Майнц
20.12.2016 20 дек. 2016 вт 22:00
Айнтрахт
3
Майнц
0
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 18:30
Айнтрахт
2 : 1
Майнц
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 18:30
Айнтрахт
2
Майнц
1
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 17:45
Майнц
2 : 1
Айнтрахт
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 17:45
Майнц
2
Айнтрахт
1
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 17:30
Майнц
3 : 1
Айнтрахт
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 17:30
Майнц
3
Айнтрахт
1
23.09.2014 23 сент. 2014 вт 21:00
Айнтрахт
2 : 2
Майнц
23.09.2014 23 сент. 2014 вт 21:00
Айнтрахт
2
Майнц
2
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 16:30
Айнтрахт
2 : 0
Майнц
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 16:30
Айнтрахт
2
Майнц
0
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 17:30
Майнц
1 : 0
Айнтрахт
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 17:30
Майнц
1
Айнтрахт
0
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:30
Майнц
0 : 0
Айнтрахт
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:30
Майнц
0
Айнтрахт
0
27.11.2012 27 нояб. 2012 вт 22:00
Айнтрахт
1 : 3
Майнц
27.11.2012 27 нояб. 2012 вт 22:00
Айнтрахт
1
Майнц
3
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 16:30
Майнц
3 : 0
Айнтрахт
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 16:30
Майнц
3
Айнтрахт
0
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 17:30
Айнтрахт
2 : 1
Майнц
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 17:30
Айнтрахт
2
Майнц
1

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