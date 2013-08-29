Айнтрахт - Карабах: 29 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
2:1
Первый матч 2:0

Айнтрахт - Карабах: 29 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Карабах
Агдам
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
29 авг. 2013, 21:30 МСК
29.08.2013, 21:30 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Айнтрахт
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
20
Хасебе
Макото Хасебе
19
Абрахам
Давид Абрахам
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
17
Роде
Себастьян Роде
18
Туре
Алмами Туре
8
Соу
Джибриль Соу
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
10
Костич
Филип Костич
27
Силва
Андре Силва
15
Камада
Даичи Камада
Запасные
32
Реннов
Фредерик Реннов
-
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
-
24
Да Коста
Данни Да Коста
-
3
Илсанкер
Штефан Илсанкер
-
28
Кор
Доминик Кор
-
11
Гачинович
Мият Гачинович
-
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
-
Карабах
мин
8
Мичел
Мичел
14
Садыгов
Рашад Садыгов
55
Гусейнов
Бадави Гусейнов
5
Медведев
Максим Медведев
1
Бегович
Асмир Бегович
10
Кинтана
Дани Кинтана
11
Эмрели
Махир Эмрели
12
Махаммадалиев
Шахруддин Махаммадалиев
3
Аилтон
Аилтон
17
Зубир
Абделлах Зубир
18
Иббрахимли
Исмаил Иббрахимли
Запасные
23
Реррас
Файкал Реррас
-
4
Маммадов
Рахиль Маммадов
-
9
Хайме
Хайме
-
20
Алмейда
Ричард Алмейда
-
99
Гуйе
Магайе Гуйе
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

29.08.2013 29 авг. 2013 чт 21:30
Айнтрахт
2 : 1
Карабах
29.08.2013 29 авг. 2013 чт 21:30
Айнтрахт
2
Карабах
1
22.08.2013 22 авг. 2013 чт 19:00
Карабах
0 : 2
Айнтрахт
22.08.2013 22 авг. 2013 чт 19:00
Карабах
0
Айнтрахт
2

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