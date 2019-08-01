Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Пасьенса 37
Пасьенса 54
2:1
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Флора
Таллин
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
1 авг. 2019, 21:30 МСК
1.08.2019, 21:30 МСК
четверг
Составы
Айнтрахт
мин
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
29
Видвальд
Феликс Видвальд
90
24
Да Коста
Данни Да Коста
90
28
Кор
Доминик Кор
90
10
Костич
Филип Костич
90
16
Торро
Лукас Торро
90
18
Туре
Алмами Туре
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
37'
54'
37'
54'
90
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
40
Камада
Даичи Камада
90
7
Йовелич
Деян Йовелич
90
Запасные
37
Циммерманн
Ян Циммерманн
19
Абрахам
Давид Абрахам
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
25
Дурм
Эрик Дурм
5
Фернандес
Желсон Фернандес
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
11
Гачинович
Мият Гачинович
Флора
мин
14
Васильев
Константин Васильев
90
19
Камс
Герт Камс
90
8
Аксалу
Микхел Аксалу
90
99
Синявский
Власий Синявский
90
50
Сорга
Эрик Сорга
90