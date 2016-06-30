АИК - Бала Таун: 30 июня 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
АИК
Стокгольм
Стекеленбург 27
2:0
Первый матч 2:0

АИК - Бала Таун: 30 июня 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Бала Таун
Бала
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
30 июня 2016, 19:30 МСК
30.06.2016, 19:30 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
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Составы

АИК
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
27'
27'
90
Бала Таун
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90

События

Матч окончен 2:0
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
54'
ГОЛ! 1:0
Маартен Стекеленбург
27'

Прошлые матчи

07.07.2016 07 июля 2016 чт 20:30
Бала Таун
0 : 2
АИК
07.07.2016 07 июля 2016 чт 20:30
Бала Таун
0
АИК
2
30.06.2016 30 июня 2016 чт 19:30
АИК
2 : 0
Бала Таун
30.06.2016 30 июня 2016 чт 19:30
АИК
2
Бала Таун
0

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