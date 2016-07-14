Матч завершен
АИК
Стокгольм
Страндберг 89
1:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Европа
Гибралтар
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
14 июля 2016, 20:00 МСК
14.07.2016, 20:00 МСК
четверг
Составы
АИК
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Мунтари
Салли Мунтари
90
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Хаукссон
Хаукур Хейдар Хаукссон
90
-
Страндберг
Карлос Страндберг
89'
89'
90
35
Карльгрен
Патрик Карльгрен
90