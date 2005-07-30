Матч завершен
Ахмат
Грозный
0:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
29 июля 2005, 23:00 МСК
29.07.2005, 23:00 МСК
пятница
Составы