Ахмат - Урал: 22 октября 2021 смотреть онлайн

Ахмат
Грозный
-:-

Ахмат - Урал: 22 октября 2021 смотреть онлайн

Урал
Екатеринбург
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
22 окт. 2021, -:- МСК
22.10.2021, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Ахмат
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
8
Богосавац
Мирослав Богосавац
15
Семенов
Андрей Семенов
55
Пуцко
Александр Пуцко
20
Нижич
Зоран Нижич
96
Быстров
Марат Быстров
24
Ненахов
Максим Ненахов
59
Харин
Евгений Харин
11
Исмаэл
Исмаэл
14
Полярус
Артем Полярус
29
Ильин
Владимир Ильин
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
-
42
Мелихов
Александр Мелихов
-
4
Анхель
Вилькер Анхель
-
38
Кармаев
Никита Кармаев
-
90
Альсултанов
Ислам Альсултанов
-
10
Кадыров
Халид Кадыров
-
23
Швец
Антон Швец
-
7
Бериша
Бернард Бериша
-
6
Адуев
Амир Адуев
-
95
Кадыров
Абубакар Кадыров
-
9
Янку
Габриэл Янку
-
18
Алмаши
Ладислав Алмаши
-
Главный тренер
Андрей Талалаев
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
22
Адамов
Арсен Адамов
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
5
Егорычев
Андрей Егорычев
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
-
15
Кулаков
Денис Кулаков
-
25
Кузьмичев
Иван Кузьмичев
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
55
Максименко
Артем Максименко
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
Главный тренер
Юрий Матвеев

Прошлые матчи

24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
Урал
1 : 1
Ахмат
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
Урал
1
Ахмат
1
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:30
Ахмат
2 : 0
Урал
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:30
Ахмат
2
Урал
0
08.11.2019 08 нояб. 2019 пт 19:30
Ахмат
0 : 0
Урал
08.11.2019 08 нояб. 2019 пт 19:30
Ахмат
0
Урал
0
21.07.2019 21 июля 2019 вс 14:00
Урал
3 : 0
Ахмат
21.07.2019 21 июля 2019 вс 14:00
Урал
3
Ахмат
0
11.03.2019 11 марта 2019 пн 17:30
Ахмат
1 : 1
Урал
11.03.2019 11 марта 2019 пн 17:30
Ахмат
1
Урал
1
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 14:00
Урал
2 : 1
Ахмат
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 14:00
Урал
2
Ахмат
1
30.04.2018 30 апр. 2018 пн 16:30
Ахмат
0 : 0
Урал
30.04.2018 30 апр. 2018 пн 16:30
Ахмат
0
Урал
0
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 14:00
Урал
2 : 0
Ахмат
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 14:00
Урал
2
Ахмат
0
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 19:00
Ахмат
5 : 2
Урал
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 19:00
Ахмат
5
Урал
2
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 12:00
Урал
1 : 4
Ахмат
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 12:00
Урал
1
Ахмат
4
19.03.2016 19 марта 2016 сб 17:00
Ахмат
1 : 1
Урал
19.03.2016 19 марта 2016 сб 17:00
Ахмат
1
Урал
1
28.08.2015 28 авг. 2015 пт 17:00
Урал
3 : 3
Ахмат
28.08.2015 28 авг. 2015 пт 17:00
Урал
3
Ахмат
3
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
Ахмат
1 : 3
Урал
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
Ахмат
1
Урал
3
29.08.2014 29 авг. 2014 пт 17:00
Урал
0 : 1
Ахмат
29.08.2014 29 авг. 2014 пт 17:00
Урал
0
Ахмат
1
14.03.2014 14 марта 2014 пт 16:00
Урал
2 : 1
Ахмат
14.03.2014 14 марта 2014 пт 16:00
Урал
2
Ахмат
1
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 12:30
Ахмат
1 : 1
Урал
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 12:30
Ахмат
1
Урал
1

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