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Ахмат VS Уфа
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Ахмат - Уфа: 25 февраля 2022 смотреть онлайн
Ахмат
Грозный
-:-
Ахмат - Уфа: 25 февраля 2022 смотреть онлайн
Уфа
Уфа
РПЛ, 19 тур
РПЛ,
19 тур
Россия
25 февр. 2022, -:- МСК
25.02.2022, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Ахмат
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
8
Богосавац
Мирослав Богосавац
15
Семенов
Андрей Семенов
55
Пуцко
Александр Пуцко
20
Нижич
Зоран Нижич
96
Быстров
Марат Быстров
24
Ненахов
Максим Ненахов
59
Харин
Евгений Харин
11
Исмаэл
Исмаэл
14
Полярус
Артем Полярус
29
Ильин
Владимир Ильин
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
-
42
Мелихов
Александр Мелихов
-
4
Анхель
Вилькер Анхель
-
38
Кармаев
Никита Кармаев
-
90
Альсултанов
Ислам Альсултанов
-
10
Кадыров
Халид Кадыров
-
23
Швец
Антон Швец
-
7
Бериша
Бернард Бериша
-
6
Адуев
Амир Адуев
-
95
Кадыров
Абубакар Кадыров
-
9
Янку
Габриэл Янку
-
18
Алмаши
Ладислав Алмаши
-
Главный тренер
Андрей Талалаев
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
5
Йокич
Боян Йокич
11
Милетич
Неманья Милетич
4
Никитин
Алексей Никитин
55
Табидзе
Джемал Табидзе
32
Бауэр
Мориц Бауэр
24
Мрзляк
Филип Мрзляк
19
Иванов
Олег Иванов
29
Камилов
Владислав Камилов
10
Урунов
Остон Урунов
18
Андрич
Комнен Андрич
Запасные
1
Чернов
Алексей Чернов
-
81
Кукушкин
Иван Кукушкин
-
3
Аликин
Павел Аликин
-
2
Морозов
Григорий Морозов
-
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
22
Голубев
Артем Голубев
-
57
Кротов
Вячеслав Кротов
-
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
-
Главный тренер
Алексей Стукалов
Прошлые матчи
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
Уфа
3 : 0
Ахмат
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
Уфа
3
Ахмат
0
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
Ахмат
1 : 0
Уфа
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
Ахмат
1
Уфа
0
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
19:00
Ахмат
3 : 1
Уфа
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
19:00
Ахмат
3
Уфа
1
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
19:00
Ахмат
0 : 1
Уфа
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
19:00
Ахмат
0
Уфа
1
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
11:30
Уфа
0 : 1
Ахмат
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
11:30
Уфа
0
Ахмат
1
17.03.2019
17 марта 2019
вс
14:00
Уфа
0 : 1
Ахмат
17.03.2019
17 марта 2019
вс
14:00
Уфа
0
Ахмат
1
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
21:30
Ахмат
2 : 1
Уфа
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
21:30
Ахмат
2
Уфа
1
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
19:00
Ахмат
2 : 1
Уфа
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
19:00
Ахмат
2
Уфа
1
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
15:00
Уфа
3 : 2
Ахмат
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
15:00
Уфа
3
Ахмат
2
05.03.2017
05 марта 2017
вс
19:00
Ахмат
0 : 1
Уфа
05.03.2017
05 марта 2017
вс
19:00
Ахмат
0
Уфа
1
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
19:00
Ахмат
1(3) : 1(4)
Уфа
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
19:00
Ахмат
1(3)
Уфа
1(4)
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
14:30
Уфа
1 : 3
Ахмат
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
14:30
Уфа
1
Ахмат
3
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
14:30
Уфа
1 : 0
Ахмат
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
14:30
Уфа
1
Ахмат
0
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
16:00
Ахмат
4 : 1
Уфа
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
16:00
Ахмат
4
Уфа
1
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
18:00
Уфа
0 : 1
Ахмат
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
18:00
Уфа
0
Ахмат
1
03.11.2014
03 нояб. 2014
пн
19:00
Ахмат
1 : 0
Уфа
03.11.2014
03 нояб. 2014
пн
19:00
Ахмат
1
Уфа
0
Новости
Дивеев − новое лицо сборной России. Откуда он взялся, почему его ценят тренеры и в чем его опасный минус
#Игорь Дивеев
21 июня, 16:55
Самый странный трансфер июня – Яя Туре тренирует «Ахмат». Он знает русский, а агент два года предлагал его клубам РПЛ
#Яя Туре
15 июня, 18:25
Шесть историй про «Ахмат» и драки
#Ахмат
27 мая, 23:12
Игроки «Уфы» обвинили Рахимова в унижениях. А он часто говорил о глупых ошибках и просил усиления
#Рашид Рахимов
17 мая, 22:15
«Уфа» и «Арсенал» из-за жары сыграли позже «Ротора». Все по регламенту, но они знали результат соперника
#РПЛ
16 мая, 17:57
Форвард «Ахмата» чуть не оставил «Спартак» без Лиги чемпионов. В 28 лет он проводит рекордный сезон
#Владимир Ильин
16 мая, 16:00
Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
#РПЛ
10 мая, 21:40
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
#
Новости матча
«Ахмат» из-за блокировки канала на ютубе подал в суд на Google
5 часов назад
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
Яя Туре вошел в тренерский штаб Талалаева в «Ахмате»
14 июня, 14:45
Девять футболистов дисквалифицированы после драки в матче молодежек «Ахмата» и «Локомотива»
03 июня, 10:53
Матч молодежек «Локомотива» и «Ахмата» закончился массовой дракой
27 мая, 16:34
«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом». После первого тайма проигрывал 0:2
16 мая, 15:55
Начало матча «Уфа» – «Арсенал» отложено из-за жары. Проигравший в этой игре может вылететь из РПЛ
16 мая, 14:18
«Зенит» сыграл вничью с «Уфой» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 8 матчей
08 мая, 16:01