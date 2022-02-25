Ахмат - Уфа: 25 февраля 2022 смотреть онлайн

Ахмат
Грозный
-:-

Ахмат - Уфа: 25 февраля 2022 смотреть онлайн

Уфа
Уфа
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
25 февр. 2022, -:- МСК
25.02.2022, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Ахмат
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
8
Богосавац
Мирослав Богосавац
15
Семенов
Андрей Семенов
55
Пуцко
Александр Пуцко
20
Нижич
Зоран Нижич
96
Быстров
Марат Быстров
24
Ненахов
Максим Ненахов
59
Харин
Евгений Харин
11
Исмаэл
Исмаэл
14
Полярус
Артем Полярус
29
Ильин
Владимир Ильин
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
-
42
Мелихов
Александр Мелихов
-
4
Анхель
Вилькер Анхель
-
38
Кармаев
Никита Кармаев
-
90
Альсултанов
Ислам Альсултанов
-
10
Кадыров
Халид Кадыров
-
23
Швец
Антон Швец
-
7
Бериша
Бернард Бериша
-
6
Адуев
Амир Адуев
-
95
Кадыров
Абубакар Кадыров
-
9
Янку
Габриэл Янку
-
18
Алмаши
Ладислав Алмаши
-
Главный тренер
Андрей Талалаев
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
5
Йокич
Боян Йокич
11
Милетич
Неманья Милетич
4
Никитин
Алексей Никитин
55
Табидзе
Джемал Табидзе
32
Бауэр
Мориц Бауэр
24
Мрзляк
Филип Мрзляк
19
Иванов
Олег Иванов
29
Камилов
Владислав Камилов
10
Урунов
Остон Урунов
18
Андрич
Комнен Андрич
Запасные
1
Чернов
Алексей Чернов
-
81
Кукушкин
Иван Кукушкин
-
3
Аликин
Павел Аликин
-
2
Морозов
Григорий Морозов
-
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
22
Голубев
Артем Голубев
-
57
Кротов
Вячеслав Кротов
-
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
-
Главный тренер
Алексей Стукалов

Прошлые матчи

10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
Уфа
3 : 0
Ахмат
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
Уфа
3
Ахмат
0
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
Ахмат
1 : 0
Уфа
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
Ахмат
1
Уфа
0
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
Ахмат
3 : 1
Уфа
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
Ахмат
3
Уфа
1
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 19:00
Ахмат
0 : 1
Уфа
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 19:00
Ахмат
0
Уфа
1
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 11:30
Уфа
0 : 1
Ахмат
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 11:30
Уфа
0
Ахмат
1
17.03.2019 17 марта 2019 вс 14:00
Уфа
0 : 1
Ахмат
17.03.2019 17 марта 2019 вс 14:00
Уфа
0
Ахмат
1
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 21:30
Ахмат
2 : 1
Уфа
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 21:30
Ахмат
2
Уфа
1
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 19:00
Ахмат
2 : 1
Уфа
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 19:00
Ахмат
2
Уфа
1
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 15:00
Уфа
3 : 2
Ахмат
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 15:00
Уфа
3
Ахмат
2
05.03.2017 05 марта 2017 вс 19:00
Ахмат
0 : 1
Уфа
05.03.2017 05 марта 2017 вс 19:00
Ахмат
0
Уфа
1
26.10.2016 26 окт. 2016 ср 19:00
Ахмат
1(3) : 1(4)
Уфа
26.10.2016 26 окт. 2016 ср 19:00
Ахмат
1(3)
Уфа
1(4)
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 14:30
Уфа
1 : 3
Ахмат
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 14:30
Уфа
1
Ахмат
3
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 14:30
Уфа
1 : 0
Ахмат
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 14:30
Уфа
1
Ахмат
0
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 16:00
Ахмат
4 : 1
Уфа
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 16:00
Ахмат
4
Уфа
1
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 18:00
Уфа
0 : 1
Ахмат
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 18:00
Уфа
0
Ахмат
1
03.11.2014 03 нояб. 2014 пн 19:00
Ахмат
1 : 0
Уфа
03.11.2014 03 нояб. 2014 пн 19:00
Ахмат
1
Уфа
0

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